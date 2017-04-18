У "Борисполі" митники допомагали переправляти контрабанду: вилучено партію тютюну на 15 мільйонів

Співробітниками управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Київській області та прокуратури Київської області виявлено та припинено корупційну схему з контрабандного ввезення тютюнових виробів на митну територію України за сприяння посадових осіб Київської митниці ДФС. Про це повідомили у Державній фіскальній службі.

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За вказаним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 204 (незаконне придбання, збут чи транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів) Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування кримінальних проваджень на території митного посту «Бориспіль-аеропорт» вилучено партію тютюнових виробів без марок акцизного збору орієнтовною ринковою вартістю понад 15 млн грн.

«За наявною інформацією, реалізація тютюнових виробів на території України фактично мала здійснюватися через роздрібну торговельну мережу без сплати обов’язкових митних платежів», - йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням суду, на підакцизний товар накладено арешт та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речовий доказ.