У Харкові невідомий влаштував стрілянину у кафе, є постраждалий

У Харкові невідомий влаштував стрілянину у кафе. Стрілянина сталася в одному з нічних закладів Шевченківського району близько півночі. Коли слідчі прибули на місце, стрілок встиг втекти. Про це 057.ua розповіли в прес-службі ГУ НП в Харківській області.

"Він плучив в одного з відвідувачів. У пораненого непроникаючі пошкодження грудної клітки. За попередніми даними, стрілянина велася з травматичного пістолета, але інформація уточнюється", - розповіла інспектор відділу зв'язків з громадськістю ГУ НП в Харківській області Олександра Алєксєєва.

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За її словами, поранений перебуває під наглядом лікарів. Його стан стабільний.

Повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про кваліфікацію події. Поліцейські розшукують стрілка.

Раніше у Кропивницькому відбулася стрілянина біля дитячого майданчика.