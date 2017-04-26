В Одесі мотоцикліст збив трьох школярів на пішохідному переході біля навчального закладу

В Одесі мотоцикліст сьогодні збив трьох школярів на пішохідному переході біля навчального закладу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, близько 15.00 на вулиці Пироговській, навпроти школи, на нерегульованому пішохідному переході, чоловік на мотоциклі Suzuki скоїв наїзд на групу неповнолітніх.

«Трьох дітей доставлено до лікарні. Також до лікарні доставлено пасажира мотоцикла, якому проведуть медичний огляд», - повідомили у прес-службі.

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Різні травми дістали школярі віком 11-15 років.

На місці працював слідчий. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За даними представника поліції, мотоцикліст є громадянином сусідньої держави.