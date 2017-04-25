На Одещині зіткнулися пасажирський автобус та автомобіль: загинула 10-річна дитина

У Біляївському районі Одеської області сьогодні під час зіткнення пасажирського автобуса і автомобіля загинув 10-річний хлопчик, ще одна дитина та двоє дорослих госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в області, ДТП сталося о 15.40 на трасі Київ-Одеса, в районі селища Дачне.

За попередніми даними, заповнений пасажирами автобус сполученням Київ-Одеса врізався в автомобіль Suzuki, в якому перебували четверо людей.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув 10-річний хлопчик - пасажир легкового автомобіля.

«Його батьки і 4-річний брат, які отримали тяжкі травми, госпіталізовані до медичного закладу. Пасажири автобуса за допомогою не зверталися», - повідомили в главку.

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На місці події працює слідчо-оперативна група Біляївського відділу поліції та працівники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в області.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Також буде призначено низку експертиз. Обставини та причини ДТП встановлюються.

Як повідомив УНІАН представник главку, іномарка отримала дуже сильні механічні пошкодження.

«Удар був такої сили, що задню частину іномарки розірвано», - сказав представник. Автобус також отримав пошкодження.