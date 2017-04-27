На військовому аеродромі в Одесі затримали двох студентів з відеокамерою для квадрокоптера

В Одесі на аеродромі авіаційної комендатури Повітряних сил Збройних сил України особовим складом військової частини затримано двох студентів.

Як повідомили у прес-службі Міністерства оборони України, двох цивільних осіб затримано сьогодні близько 13.00. При собі у них було виявлено відеокамеру для квадрокоптера.

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"Затримані - студенти одного із вишів - були передані представникам Національної поліції", - зазначили у міністерстві.

Наразі охорона військової частини здійснюється у посиленому режимі, йдеться у повідомленні.