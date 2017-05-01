У Львові сталася масова бійка: 30 затриманих і заборонені предмети

У неділю, 30 квітня, о 14:45 на оперативну лінію 102 до правоохоронців надійшла інформація про порушення публічного порядку по вулиці Клепарівській, неподалік стадіону СКА, у Львові.

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Як повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області, на місце події негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, працівники Шевченківського відділу поліції, а також начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Валерій Середа.

Правоохоронці затримали більше тридцяти учасників конфлікту. У них вилучено заборонені предмети.

Зазначається, що поліцейські встановлюють особи затриманих та обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Проводяться слідчі дії.

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Як повідомляв УНІАН, 29 березня у мережу виклали відео, на якому зафіксовано масову бійку між підлітками, що сталася 27 березня, у Львові в мікрорайоні Левандівка.

Конфлікт відбувся між учнями одного з училищ, що приїжджають на навчання з районів, та місцевими бойовиками, котрі вимагали, щоб приїжджі платили їм "данину".