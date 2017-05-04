У США на ожвавлену трасу впав літак (відео)
10:53, 04 травня 2017Інциденти
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Інцидент стався в невеликому місті Мекилтео, штат Вашингтон.
В результаті аварії одна машина згоріла повністю / Скріншот УНІАН
У одномоторного літака Piper PA-32 після зльоту відмовив двигун.
Несподівано він почав падати і обірвав електричні дроти. Паливо літака вилилося на автомобілі, після чого стався вибух.
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На щастя, внаслідок аварії ніхто серйозно не постраждав.
У США на жваву трасу впав літак
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