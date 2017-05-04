У США на ожвавлену трасу впав літак (відео)

Інцидент стався в невеликому місті Мекилтео, штат Вашингтон.

У одномоторного літака Piper PA-32 після зльоту відмовив двигун. Несподівано він почав падати і обірвав електричні дроти. Паливо літака вилилося на автомобілі, після чого стався вибух. Читайте такожУ Колумбії під час аварії військового літака загинули вісім осіб На щастя, внаслідок аварії ніхто серйозно не постраждав.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter