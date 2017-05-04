У Харкові дідусь покінчив життя самогубством у лікарні, вистрибнувши із вікна

У Харкові чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши із вікна 7-го поверху лікарні. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Харківській області.

Повідомляється, що біля будівлі лікарні, розташованої на вулиці Салтівське шосе було виявлено тіло чоловіка. Правоохоронці встановили, що 74-річний загиблий перебував на лікуванні у медичному закладі і покінчив життя самогубством.

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Факт події попередньо внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. Обставини події встановлюються.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Харківській області триває розслідування самогубства бійця 92-ї окремої механізованої бригади, йдеться у відеозаписі, опублікованому на сторінці бригади у Facebook.

"Слідчий відділу поліції за заявою батьків вніс до реєстру досудових розслідувань матеріали за ч.1 ст. 115 КК України ("умисне вбивство"), після чого провели додатковий розтин тіла загиблого військовослужбовця... Ознак насильницької смерті не виявили", - заявив заступник начальника Харківського зонального відділу ВСП (військової служби правопорядку) Олег Ясинецький.