Самогубство військового під Харковом: у 92-й бригаді прокоментували інцидент (відео)

У Харківській області триває розслідування самогубства бійця 92-ї окремої механізованої бригади, йдеться у відеозаписі, опублікованому на сторінці бригади у Facebook.

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"Слідчий відділу поліції за заявою батьків вніс до реєстру досудових розслідувань матеріали за ч.1 ст. 115 КК України ("умисне вбивство"), після чого провели додатковий розтин тіла загиблого військовослужбовця... Ознак насильницької смерті не виявили", - заявив заступник начальника Харківського зонального відділу ВСП (військової служби правопорядку) Олег Ясинецький.

За словами заступника командира роти молодого поповнення Мирослави Лящук, загиблий був замкненим, з боку командування та товаришів жодних утисків та образ не було.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині 23-річний військовослужбовець строкової служби наклав на себе руки.