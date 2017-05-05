У Харкові у гідропарку потонув студент-іноземець

У Харкові в гідропарку потонув 19-річний студент-іноземець. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Харківській області.

Зазначається, що хлопець був громадянином Індії та навчався на 1-му курсі одного із харківських вишів.

Згідно з повідомленням, нещасний випадок стався вчора ввечері на Журавлівському пляжі. Хлопець прийшов з однокурсниками на пляж купатися. Інші подробиці інциденту наразі встановлюють.

"Даний факт зареєстровано в Журналі єдиного обліку правопорушень", - зазначили в поліції.