У Харкові у гідропарку потонув студент-іноземець
10:29, 05 травня 2017Інциденти
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Хлопець був громадянином Індії.
Юнак був студентом першого курсу одного із вишів Харкова / з відкритих джерел
У Харкові в гідропарку потонув 19-річний студент-іноземець. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Харківській області.
Зазначається, що хлопець був громадянином Індії та навчався на 1-му курсі одного із харківських вишів.
Згідно з повідомленням, нещасний випадок стався вчора ввечері на Журавлівському пляжі. Хлопець прийшов з однокурсниками на пляж купатися. Інші подробиці інциденту наразі встановлюють.
"Даний факт зареєстровано в Журналі єдиного обліку правопорушень", - зазначили в поліції.
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