На Львівщині шестеро дітей отруїлись чадним газом

У неділю, 7 травня, шестеро дітей на Львівщині отруїлись чадним газом: троє – у Пустомитах та стільки ж – у селі Оброшино Пустомитівського району. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, передає Zaxid.net.

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Перша подія трапилась близько 21:30 у Пустомитах. Постраждалі – діти 2009, 2013 та 2016 років народження. Усіх їх доставили до Пустомитівської центральної районної лікарні.

В Оброшино постраждали діти 2003, 2007 та 2013 років народження. Вони отруїлись близько 22:40. Їх також госпіталізували до Пустомитівської центральної районної лікарні.

Де були батьки у той час, у ЛОДА не повідомили. В обох випадках працівники ПАТ «Львівгаз» припинили подачу газу до помешкань, у яких перебували діти. Причини подій наразі встановлюють.