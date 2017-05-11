Гройсман про сутички в Дніпрі 9 травня: ця "тітушня" має сидіти за ґратами (відео)

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наголошує, що всі винні у провокаціях в Дніпрі під час відзначення Дня Перемоги над нацизмом мають бути притягнуті до відповідальності. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні уряду.

За словами Гройсмана, події 9 травня у Дніпрі "є абсолютно неприпустимими". "Провокація, яка відбулася, має знайти абсолютно повністю свою оцінку", - сказав глава уряду.

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Гройсман нагадав, що в МВС та Нацполіції швидко ухвалили кадрові рішення.

"Але це тільки початок. Нам треба завершити розслідування, треба, щоб понесли покарання всі винні... І треба зробити так, щоб більше таких провокацій в нашій країні не було", - наголосив Гройсман.

За його словами, цим подіям необхідно надати серйозну оцінку, мають бути не просто звільнення, "а якщо хтось вчинив кримінальний злочин, він має нести відповідальність".

"Я дивився на тих "бройлерів", великих "спортсменів", які там бігали. Повинні ідентифікувати кожного з них. Ця "тітушня" має сидіти за ґратами", - заявив прем'єр.

При цьому він зазначив, що 9 травня в Україні в цілому завдяки злагодженим діям поліції ситуація була контрольованою.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до монумента Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією виникли сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала швидка допомога.

За версією поліції, конфлікт почався через те, що соціалісти йшли колоною з рожевими прапорами своєї партії. На прохання їх опустити не відреагували.

Також кілька ветеранів АТО зупинили колону «Опозиційного блоку», яка теж прямувала до монумента Слави з синіми кульками. Тут виникла сутичка між ветеранами АТО і чоловіками спортивної зовнішності. Загалом у відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 людей – вісім учасників заходу і шість поліцейських.

10 травня після попереднього розгляду інцидентів і провокацій у Дніпрі 9 травня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підписав накази про звільнення керівників поліції Дніпропетровщини. Зокрема, звільнено керівника Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області Ігоря Репешка і керівника поліції міста Дніпро Андрія Бідила і їхніх заступників із забезпечення громадської безпеки.