У Дніпрі взято під варту ще трьох учасників сутичок під час масових заходів 9 травня

Жовтневий районний суд Дніпра сьогодні за клопотанням прокуратури Дніпропетровської області взяв під варту ще трьох учасників сутичок під час масових заходів 9 травня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

За інформацією прокуратури, загалом з 5-ти осіб, яким було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, чотирьом чоловікам обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Для одного правопорушника суд обрав запобіжний захід, який не обмежує його свободи, оскільки цей чоловік активно працює зі слідством.

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За даними прокуратури, ще трьом особам повідомлено про підозру у сутичках під час масових заходів 9 травня заочно. Ухвалено рішення про їх затримання та доставлення до суду для обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до Монументу Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією сталися сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала «швидка».

За версією поліції, конфлікт почався через те, що соціалісти йшли колоною з рожевими прапорами своєї партії. На прохання їх опустити не відреагували.

Також кілька ветеранів АТО зупинили колону «Опозиційного блоку», яка прямувала також до Монумента Слави з синіми кульками. Тут виникла бійка між ветеранами АТО і чоловіками спортивної зовнішності. Всього у відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб - 8 учасників заходу і 6 поліцейських.

Після зіткнень у Дніпрі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівників поліції Дніпропетровської області. Зокрема, було підписано накази про звільнення керівника Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області Ігоря Репешка і керівника поліції міста Дніпра Андрія Бідила та їх заступників з забезпечення громадської безпеки.

Начальником обласної поліції Дніпропетровщини призначено Віталія Глуховерю.

Вчора, 11 травня, одному з підозрюваних у сутичках суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.