У Києві потяг збив на смерть чоловіка
11:23, 14 травня 2017Інциденти
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На місці працюють поліцейські і слідчі, які повинні встановити обставини аварії.
Потяг сполученням Київ-Запоріжжя збив на смерть чоловіка віком 50-60 років / фото Еспресо
У неділю, 14 травня, в Києві о 07:25 ранку на залізничній станції неподалік від Столичного шосе потяг переїхав чоловіка. Про це повідомляє Еспресо.
"Пасажирський потяг сполученням Київ-Запоріжжя збив на смерть чоловіка віком 50-60 років", - йдеться в повідомленні.
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На місці працюють поліцейські і слідчі, які повинні встановити обставини аварії.
Нагадаємо, 10 травня на Львівщині швидкісний потяг смертельно травмував чоловіка.
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