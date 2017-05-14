У Києві потяг збив на смерть чоловіка

У неділю, 14 травня, в Києві о 07:25 ранку на залізничній станції неподалік від Столичного шосе потяг переїхав чоловіка. Про це повідомляє Еспресо.

"Пасажирський потяг сполученням Київ-Запоріжжя збив на смерть чоловіка віком 50-60 років", - йдеться в повідомленні.

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На місці працюють поліцейські і слідчі, які повинні встановити обставини аварії.

Нагадаємо, 10 травня на Львівщині швидкісний потяг смертельно травмував чоловіка.