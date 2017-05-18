"Я підклав свої рученята": Гаврилюк розповів свою версію інциденту з журналістом у Раді (відео)

Нардеп від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк заявив, що не нападав на журналіста, а навпаки, хотів підтримати його при раптовому падінні. Про це він сказав у кулуарах ВР, передає "112 Україна".

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"Сьогодні, йдучи зі мною, спускаючись сходами, він йшов, я сказав, що я йому не даю інтерв'ю, що більше ніколи не буду давати йому інтерв'ю, а він все одно. Я спускався в буфет, я іноді люблю там пити каву. Я ще раз хотів сказати йому, що не дам інтерв'ю, різко розвернувся і сказав. При цьому він почав падати. Якби я знав, що він на мене буде таку писати кляузу, я б його не підтримав. Я підклав свої рученята, щоб його утримати. При цьому він, коли падав, у нього впав телефон, я його, звичайно, утримав. Я однією рукою не міг утримати, повинен його з верху підтримати. Сорочка виявилася дуже тонкою. Порвалася сорочка, обличчя розбилося, телефон розбився. Я в чому винен? Що я його хотів врятувати?" - сказав Гаврилюк.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня журналіст Василь Крутчак на своїй сторінці в Facebook повідомив, що унаслідок конфлікту з Михайлом Гаврилюком у нього розбитий телефон і розірвана сорочка.