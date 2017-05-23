Вбивство студентки в Одесі: прокуратура вимагає довічного терміну для таксиста

Прокурор Одеської області Олег Жученко прокоментував недавнє жорстоке вбивство студентки Одеського екологічного коледжу Тетяни Маснюк, тіло якої знайшли 21 травня.

Як повідомив прокурор, експертиза підтвердила, що дівчина була зґвалтована, передає Таймер. За словами Жученка, найближчим часом суд розгляне питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного у вбивстві — 26-річного таксиста.

Читайте такожВбивство студентки в Одесі: підозрюваний "проколовся", намагаючись зняти гроші з картки дівчини

"Прокуратура перевіряє його на причетність до інших аналогічних злочинів. Прокуратура наполягатиме на максимальному покаранні", — наголосив Жученко.

Зазначимо, що таким покаранням в Україні є наразі довічне ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 21 травня знайшли вбитою 17-річну студентку національного університету "Одеська юридична академія".