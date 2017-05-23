Підозрюваний у вбивстві 17-річної студентки в Одесі зізнався ще в одному епізоді

Підозрюваний у вбивстві та спаленні 17-річної студентки національного університету «Одеська юридична академія» Тетяни Маснюк заявив, що вбив ще одну жінку в 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це підозрюваний заявив сьогодні журналістам у Київському райсуді міста, який обирав чоловікові запобіжний захід.

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Зокрема, 26-річний підозрюваний, який був доставлений до суду в бронежилеті, визнав, що вбив Маснюк, а також ще одну жінку.

Перебуваючи в спеціальному захищеному приміщенні, він сказав журналістам, що «була ще одна жінка в 2014 році». Він заявив, що заслуговує смерті, а вбивства нібито скоює під час раптових нападів люті. Зловмисник також стверджує, що ще з дитинства знущався над тваринами, а якщо поруч під час нападів нікого не було, то завдавав каліцтва самому собі.

Як зазначив у ході брифінгу прокурор Одеської області Олег Жученко, всі деталі можуть бути відомі тільки підозрюваному.

«Встановлено обставини вбивства, а мотив може розповісти, звичайно, лише він», - сказав прокурор. Він також засумнівався в поясненнях затриманого, назвавши їх «безглуздими».

На думку експертів, затриманий може брехати, сподіваючись на те, що його визнають неосудним.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Київський районний суд Одеси взяв під варту підозрюваного в розбійному нападі та вбивстві 17-річної студентки національного університету «Одеська юридична академія» Тетяни Маснюк.

Зазначається, що, за даними слідства, 26-річний чоловік, який неофіційно працював таксистом, завіз дівчину до лісосмуги на Овідіопольській дорозі, вбив і пограбував. Щоб приховати сліди злочину, чоловік підпалив тіло. В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці 21 травня затримали чоловіка на території Одеської області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України (умисне вбивство з корисливих мотивів; розбій) триває.

Підозрюваного взято під варту терміном на 60 діб без права внесення застави.

За словами начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна, правоохоронці також підозрюють чоловіка у низці інших аналогічних злочинів.