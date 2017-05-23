В Одесі суд заарештував таксиста, підозрюваного у вбивстві 17-річної студентки

Київський районний суд Одеси сьогодні взяв під варту підозрюваного в розбійному нападі та вбивстві 17-річної студентки національного університету «Одеська юридична академія» Тетяни Маснюк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, підозрюваного арештовано ввечері 23 травня за клопотанням прокуратури.

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Зазначається, що, за даними слідства, 26-річний чоловік, який неофіційно працював таксистом, завіз дівчину до лісосмуги на Овідіопольській дорозі, вбив і пограбував. Щоб приховати сліди злочину, чоловік підпалив тіло. В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці 21 травня затримали чоловіка на території Одеської області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України (умисне вбивство з корисливих мотивів; розбій) триває.

Підозрюваного взято під варту строком на 60 діб без права внесення застави.

У прес-службі Київського райсуду повідомили, що слідством встановлено: 18 травня підозрюваний, працюючи водієм таксі, приїхав за викликом загиблої, яка замовила машину через інтернет-додаток «Тачку». Чоловіка підозрюють у тому, що він увійшов у довіру до дівчини й запропонував здійснити поїздку до Чорноморська Одеської області. Під час руху по трасі підозрюваний зупинив автомобіль і під незначним приводом запропонував дівчині вийти з машини, після чого вбив її та пограбував.

Як зазначила сторона обвинувачення, чоловік заволодів мобільним телефоном Iphone 6, золотими сережками, золотою каблучкою та грошовими коштами на загальну суму 17,2 тис. грн. Після цього, з метою приховування слідів злочину, вбивця підпалив тіло дівчини.

На суді підозрюваний заявив, що скоїв вбивство нібито під час «неконтрольованого нападу люті».

За словами начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна, правоохоронці також підозрюють чоловіка у низці інших аналогічних злочинів.

«Затриманий обґрунтовано підозрюється в скоєнні низки аналогічних злочинів, особливо тяжких, на території Одеської області. Ми зараз перевіряємо його діяльність із початку 2010 року», — повідомив Головін.

Як зазначив у ході брифінгу прокурор Одеської області Олег Жученко, також підтвердилася інформація про зґвалтування загиблої студентки.

Як повідомили в юридичній академії, Маснюк – із Житомира, її батько проходить військову службу на сході України. В Одесі дівчина проживала в гуртожитку, звідки в пізній час доби вирушила до знайомого, викликавши таксі. В академії зазначили, що зникла студентка 18 травня.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня в передмісті Одеси знайшли вбитою 17-річну студентку Одеської юридичної академії.