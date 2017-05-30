У Києві почали ліквідацію 15-метрової ями на місці прорива труби (видео)
13:03, 30 травня 2017Інциденти
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Ремонт ділянки триватиме близько доби.
Ремонт ділянки триватиме близько доби / Фото kyivenergo.com
У Києві на Голосіївському проспекті, 27, почалися ремонтні та відновлювальні роботи, передає 112.ua.
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Як розповіли в "Київенерго", ремонт ділянки триватиме близько доби, після чого 15-метрова яма, яка утворилася через прорив труби, буде засипана.
Як повідомлялося, 19 травня в Києві на пр. Голосіївському прорвало трубу діаметром 2000 мм, фонтан води досяг 7-го поверху. В результаті були пошкоджені 4 машини і вікна знаходиться поблизу будівлі. Постраждалим обіцяють компенсувати збитки в установленому законодавством порядку. Ця ділянка тепломережі експлуатується з 1979 року.
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