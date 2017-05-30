На Дніпропетровщині з автомата розстріляли двох чоловіків і важко поранили дружину одного з них (відео)

На Дніпропетровщині невідомі злочинці вбили двох чоловіків і серйозно поранили дружину одного з них. Для пошуку вбивць в області задіяли план "Сирена", але він досі не приніс результатів. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Першим убили 45-річного охоронця водної станції, котрого викликав на допомогу власник кафе о 3:00 ночі. На місці, де спрацювала сигналізація, злочинці влаштували засідку. В молодшого чоловіка випустили 5 куль, а потім стріляли в спину 70-річному бізнесмену. Дві кулі влучили в поперек, одна – в голову.

Після вбивства нападники забрали машину підприємця і на ній вирушили до його будинка. Дружина чоловіка прокинулася від гуркоту у ворота, а коли визирнула надвір – отримала кулю, котра, за словами лікарів, пройшла за три сантиметри від серця. "Вогнепальне поранення грудної клітини з ушкодженням легені. Травма важка. Прогнозів на цей час давати не будемо", - пояснив начмед міської лікарні №1 Нікополя Олександр Саморуков.

У селі кажуть, що в цього подружжя не було дітей, чоловік і жінка жили самі. Були заможними, часто позичали гроші сусідам. Однак нападники навіть не спробували пролізти в будинок або в кафе. Тому селяни не вірять у версію про пограбування і вважають злочин замовним.

Журналісти відзначають, що загиблий Микола Бондаренко був не лише бізнесменом, а ще й депутатом сільради, а в минулому – і райради. Родичі підозрюють, що саме це і стало причиною нападу. У поліції твердять, що розглядають усі можливі версії.

За попередніми даними, нападників кілька, вони у темному одязі, а пересуватися можуть на білому Nissan убитого бізнесмена. В поліції попереджають, що зловмисники можуть бути озброєні і просять до них не наближатися, а одразу викликати правоохоронців.