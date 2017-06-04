Шокуюче відео ДТП на чемпіонаті України з міні-ралі: глядач не встиг перебігти трасу

У мережі з’явилося шокуюче відео аварії під час проведення чемпіонату України з міні-ралі у Миколаївській області.

Відповідне відео оприлюднено на каналі You-tube «Преступности.Нет».

На запису можна побачити, як людину, що перебігає трасу, збиває на високій швидкості один з автомобілів, що брав участь у ралі.

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Як повідомляв УНІАН, у Миколаївській області під час чемпіонату України з міні-ралі глядач змагань, чоловік віком близько 30 років, намагаючись перетнути ділянку траси, потрапив під колеса гоночного автомобіля й загинув. Обставини події встановлюються. Призначено проведення відповідних експертиз.

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