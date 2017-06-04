На Миколаївщині під час чемпіонату України з міні-ралі під колесами гоночного авто загинув глядач

У Миколаївській області під час чемпіонату України з міні-ралі глядач змагань, чоловік віком близько 30 років, намагаючись перетнути ділянку траси, потрапив під колеса гоночного автомобіля й загинув.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Миколаївської області, повідомлення про подію надійшло до поліції Вітовського району сьогодні.

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Слідчим відділенням поліції відомості про нещасний випадок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».

Обставини події встановлюються. Призначено проведення відповідних експертиз.