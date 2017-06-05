Масштабна пожежа під Києвом: у Броварах загорілися склади з паливом (фото, відео)
Площа пожежі становить кілька сотень квадратних метрів.
У Броварах під Києвом сталася масштабна пожежа: горять склади з паливом. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Площа пожежі становить кілька сотень квадратних метрів.
Як зазначається, прилегла територія сильно задимлена. Стовп диму видно з Києва.
Водночас, як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася на території колишньої оптової бази в окремо розташованих двох складських приміщеннях на площі близько 1, 5 тис. кв. м.
«5 червня о 13:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території колишньої оптової бази в окремо розташованих двох складських приміщеннях на площі близько 1 тис. 500 кв. м. Жертв та постраждалих немає», - йдеться у повідомленні.
До гасіння пожежі залучено 40 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки. Рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, раніше під Броварами загорілася несанкціоноване звалище.
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