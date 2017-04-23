У Запорізькій області вибухнув "металолом": постраждали двоє хлопців

У Запорізькій області внаслідок вибуху постраждали двоє людей. Про це повідомила керівник прес-служби обласного управління Нацполіції Катерина Людвік, передає сайт Запоріжжя 061.ua.

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Інцидент стався вчора, 22 квітня, о 19.30 в Якимівці. «Двоє хлопців кинули в багаття вибухонебезпечний предмет, внаслідок чого стався вибух. Обоє хлопців перебувають у лікарні, один із них - у реанімації», - сказала Людвік.

За її словами, двоє хлопців, 1994 і 1998 років народження, шукали метал. Знайдені предмети вони кинули у вогонь для випалювання. Після цього стався вибух.

Поліція розслідує подію й визначає, що вибухнуло. Чи це була міна, або граната - встановить експертиза.