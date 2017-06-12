На Житомирщині СБУ затримала чоловіків, які планували підірвати стратегічний об’єкт (фото)

На Житомирщині сьогодні, 12 червня, СБУ затримала 4-х учасників бандитського угруповання, які планували підірвати стратегічний об’єкт.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-групи УСБУ у Житомирській області Ірина Мартинюк.

За її словами, співробітники УСБУ в Житомирській області спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури затримали учасників організованого угруповання, які планували підірвати стратегічний інфраструктурний об’єкт у регіоні.

Оперативники спецслужби задокументували, що бандформування збиралося пограбувати найбільший ювелірний магазин у місті Коростень.

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Щоб відволікти увагу сил правоохоронців, зловмисники збиралися одночасно підірвати стратегічну будівлю неподалік міста. Угруповання складалося з колишнього розвід-інструктора військ спеціального призначення та двох місцевих мешканців, а організатором злочину був також місцевий «кримінальний авторитет».

Під час обшуків у 4-х фігурантів справи співробітники СБ України вилучили речовини для виготовлення саморобних вибухових пристроїв. Тривають слідчо-оперативні дії у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 14 ( готування до злочину), ч. 2 ст. 187 (Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.