У Києві конфлікт на дорозі закінчився стріляниною, є поранені

У Києві вночі в Дарницькому районі сталася перестрілка, в результаті якої двоє чоловіків отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Повідомлення про постріли на проспекті Бажана у напрямку Борисполя надійшло в чергову частину столичної поліції в 00:40. По виклику терміново виїхали патрульні та слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції.

"На місці пригоди 21-річний водій "ВАЗ-2104" розповів правоохоронцям, що близько мосту під час дорожнього конфлікту водій "Cherry Tiggo" дістав пістолет і вистрілив кілька разів у його напрямку. В результаті пасажири "ВАЗ"- два 23-річних жителя Київської області - отримали травми і були доставлені в лікарню", - наголошується в повідомленні.

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Один чоловік отримав поранення стегна, а інший - плеча та грудної клітини.

Слідчо-оперативна група оглянула місце події, вилучила чотири гільзи. Вид зброї, який застосував підозрюваний, встановлять у ході експертного дослідження.

Зараз проводиться відпрацювання прилеглої території, встановлюються свідки та очевидці, розшукується автомобіль Cherry Tiggo і його водій. Так, дані зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дарницького управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Попередня кваліфікація - 4 ч. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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