У Києві авто з військовими прокурорами на швидкості влетіло у стовб - ЗМІ (фото)

У Протасовому Яру Солом'янського району столиці сталася аварія за участю військових прокурорів. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Зазначається, що чорна автівка Skoda рухалася з центру у бік Солом'янської площі та з невідомих причин врізалася у стовп.

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В автівці перебували двоє людей, яких госпіталізували до лікарні з діагнозом закрита черепно-мозкова травма.

Вартові зауважили, що, судячи з пошкоджень автівки, швидкість, з якою рухались прокурори, була дуже високою, адже у авто майже знищено передню частину. Причини аварії буде встановлювати слідство.