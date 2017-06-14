У Києві авто з військовими прокурорами на швидкості влетіло у стовб - ЗМІ (фото)
13:30, 14 червня 2017Інциденти
842 0
Судячи з пошкоджень автівки, швидкість, з якою рухались прокурори, була дуже високою.
У Києві військові прокурори потрапили у ДТП / espreso.tv
У Протасовому Яру Солом'янського району столиці сталася аварія за участю військових прокурорів. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Зазначається, що чорна автівка Skoda рухалася з центру у бік Солом'янської площі та з невідомих причин врізалася у стовп.
Читайте такожНа трасі Київ-Чоп в страшній ДТП загинули троє людей (фото)
В автівці перебували двоє людей, яких госпіталізували до лікарні з діагнозом закрита черепно-мозкова травма.
Вартові зауважили, що, судячи з пошкоджень автівки, швидкість, з якою рухались прокурори, була дуже високою, адже у авто майже знищено передню частину. Причини аварії буде встановлювати слідство.
У Києві військові прокурори потрапили у ДТП / espreso.tv
У Києві військові прокурори потрапили у ДТП / espreso.tv
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter