У Києві на Печерську водій переплутав поворотники і потрапив у серйозну аварію (відео)

07:46, 22 травня 2017
Інциденти
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Постраждала дівчина відмовилася від госпіталізації.

Фото facebook.com/KyivOperativ

Увечері 21 травня на бульварі Лесі Українки в Києві сталася аварія, постраждала дівчина. Про це повідомляє "Київ Оперативний".

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В задню частину автомобіля Peugeot в'їхав автомобіль BMW. Попередньо, за інформацією очевидців, автомобіль BMW їхав на великій швидкості, водій Peugeot включив лівий покажчик повороту, але повернув праворуч, йдеться в повідомленні.

В результаті аварії постраждала дівчина-пасажир BMW, адже удар припав на її бік, але від госпіталізації відмовилася.

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Теги: #Київ#ДТП