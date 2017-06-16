На Одещині жінка пробула під завалами зруйнованого будинку кілька днів

В Ізмаїлі Одеської області зі зруйнованого житлового будинку звільнили жінку, яка пробула під завалом кілька днів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 15 червня о 17:41 до служби порятунку «101» від чергового поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Сергія Бурлаченка сталося часткове обвалення приватного 1-поверхового будинку. У поліції також заявили, що під завалом ймовірно перебуває господиня.

Рятувальники, які прибули на місце події, з'ясували, що, незважаючи на руйнування будівлі, жінка, 1962 року народження, ще жива.

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«Однак вона перебувала у вкрай тяжкому стані через виснаження й зневоднення. Рятувальники звільнили потерпілу з-під завалу й передали працівникам швидкої медичної допомоги. Зараз вона перебуває в Ізмаїльській центральній районній лікарні у тяжкому стані», - розповіли в прес-службі.

За словами місцевих жителів, будівля почала руйнуватися з квітня, але до поліції вони звернулися після того, як кілька днів поспіль власниця не виходила з дому.