В аеропорту "Жуляни" поліція затримала двох торговців людьми

У п'ятницю, 16 червня, в аеропорту "Київ" ("Жуляни") правоохоронці затримали злочинну групу, яка займалася торгівлею людьми. У момент затримання зловмисники намагалися вивезти двох українок за кордон для сексуальної експлуатації. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

З'ясувалося, що двоє киян з метою власного збагачення вчинили вербування жінок з метою їх подальшої сексуальної експлуатації на території Республіки Кіпр.

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Зловмисники схилили жінок покинути межі України і відправитися в місто Лімасол, Кіпр, де останні повинні були надавати сексуальні послуги місцевим жителям і туристам. При цьому, більшу частину "заробітків" жінки мали віддавати своїм "роботодавцям".

За результатами проведеної спецоперації, правоохоронними органами затримано дві людини безпосередньо перед посадкою на літак на Кіпр.

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Наразі за адресами проживання затриманих тривають санкціоновані обшуки, вирішується питання про оголошення підозри затриманим у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України та обрання їм запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.