На Харківщині затримали шістьох підозрюваних у серії збройних нападів (відео)

На Харківщині за підозрою у скоєнні низки збройних розбійних нападів затримано організовану злочинну групу у складі шести осіб. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, учасники банди, віком від 22 до 47 років, причетні до розбоїв в кількох регіонах України, були затримані вранці сьогодні, 19 червня працівниками поліції, спецпризначенцями Харківського КОРД під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Читайте такожУ Харкові вночі двоє п'яних чоловіків влаштували стрілянинуЗа даними поліції, слідчі дії щодо членів банди велися майже півроку.

Вперше в поле зору оперативників зловмисники потрапили на початку 2017 року.

Зокрема, на Різдво троє із членів банди зі зброєю та масках вдерлися до помешкання харків’янина та, катуючи його на очах у власної дитини, заволоділи цінним майном та зникли.

Т. в. о. заступника начальника управління карного розшуку Олександр Глущенко наголошує, що ватажком банди був відомий у кримінальному середовищі 42-річний уродженець Донецької області, який у 1996 році був засуджений до 15 років тюрми за вбивство двох правоохоронців.

Протягом кількох років після звільнення він створив злочинну групу, учасники якої займалися розбоями.

Сьогодні під час реалізації оперативних матеріалів усі зловмисники були затримані. Під час обшуків вилучені два пістолети, один із глушником, ювелірні прикраси та золото, гроші та цінні речі.

Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Правоохоронці перевіряють причетних затриманих до скоєння аналогічних злочинів по всій країні.