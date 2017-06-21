У центрі Києва біля магазину стався вибух

В результаті вибуху біля магазину в Києві пошкоджено скло, вхідні двері, а також ролет приміщення і сусідніх кіосків. Постраждалих у результаті події немає. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Наголошується, що на місце інциденту, який стався близько 1 години ночі, негайно виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції, працівники вибухотехнічної та кінологічної служб.

Правоохоронці ретельно обстежили територію, вилучили речові докази, які направили на експертизу для встановлення, який саме предмет вибухнув, опитали свідків та очевидців події.

Як повідомляє "Київ Оперативний", невідомий чоловік кинув, імовірно, гранату під двері салону мобільного зв'язку на пр. Перемоги 33.

Поліцейські шукають підозрюваних і встановлюють мотиви скоєння правопорушення.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, за скоєння якого передбачено до семи років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі вибухнула будівля Міністерства оборони.