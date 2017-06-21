Масштабна пожежа на Хрещатику: активісти кажуть про підпал, показано наслідки (фоторепортаж, відео)

Вони впевнені, що у такий спосіб палії хотіли розблокувати будівництво торговельного центру на цьому місці, якому громадськість протистоїть тривалий час.

Читайте такожПожежу в Центральному гастрономі Києва загасили

Віктор Глеба, експерт з містобудування каже, що спочатку спалюється будинок-пам'ятка, знищується предмет охорони, немає що реставрувати, тому треба все руйнувати. "За ознаками такого підпалу наслідком або висновком є технічне обстеження та акт про непридатність або технічну неспроможність несучої конструкції", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, пожежа площею 1 тис. кв. м у будівлі вул. Хрещатик, 40/1 виникла вчора ввечері. О 21.04 рятувальники повністю ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі згоріли будівельні матеріали, перегородки та перекриття між 2 та 3 поверхами й дах будівлі.