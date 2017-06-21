Пожежа в Центральному гастрономі Києва: у КМДА припустили, що тепер робитиме власник будівлі

Зняття статусу пам'ятки архітектури та історії з будівлі колишнього Центрального гастроному Києва на Хрещатику, яка вчора сильно постраждала від пожежі, неприпустиме. Про це в Facebook написав екс-керівник Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, народний депутат і радник Київського міського голови Дмитро Білоцерківець.

Читайте такожНаслідки масштабної пожежі в Центральному гастрономі Києва показали з висоти пташиного польоту (відео)«Висновки щодо вчорашньої пожежі на Хрещатику 40/1. Попередній висновок - недбалість будівельників. Свідки підтверджують, що на даху велися роботи з укладання руберойду, через що дійсно можливе виникнення пожежі», - зазначив Білоцерківець.

При цьому він висловив свою думку: «Неофіційний, мій особистий висновок - від пожежі безсумнівно може виграти власник. Отже підпал, теоретично, міг бути навмисним».

Мотивація можливого підпалу, за його словами, приховується в збільшенні «комерційних площ» будівлі.

«Тепер про хронологію майбутніх дій власника і потенційного забудовника. Спершу намагатимуться зняти статус пам'ятки архітектури, на підставі експертизи про неможливість відновлення об'єкта. Після цього підуть на реконструкцію зі значним збільшенням площ. Висновок: не можна дати зняти статус пам'ятки архітектури, нехай власник відновлює будівлю в наявних параметрах», - наголосив Білоцерківець.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на площі 1 тисяча квадратних метрів у будинку на вулиці Хрещатик, 40/1 виникла вчора ввечері. О 21.04 рятувальники повністю ліквідували пожежу. В результаті пожежі згоріли будівельні матеріали, перегородки і перекриття між 2-м і 3-м поверхами і дах будівлі.

Як повідомила сьогодні прес-служба поліції Києва, слідчим відділом Шевченківського управління розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (навмисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Остаточну причину пожежі буде встановлено під час слідства, зокрема й за результатами призначених експертиз, зазначають правоохоронці.

Довідка УНІАН. Згідно з наказом Міністерства культури і туризму України від 13.07.2009 №521/0/16-09, Дім доходний на вулиці Хрещатик, 40/1, де розміщувався готель «Кане» («Південний»), в якій зупинялися: в 1888-89 рр. художник Михайло Врубель, в 1918 р - генерал Павло Скоропадський, 1873-1874 рр. забудови, є пам'яткою архітектури і історії. Охоронний номер 350/0.