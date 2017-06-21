За фактом вчорашньої пожежі на Хрещатику поліція відкрила справу

За фактом вчорашньої пожежі у будівлі колишнього Центрального гастроному на столичному Хрещатику поліція відкрила кримінальне провадження.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

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Остаточна причина виникнення пожежі буде встановлена під час слідства, у тому числі за результатами призначених експертиз.

Як повідомляв УНІАН, пожежа площею 1 тис. кв. м у будівлі вул. Хрещатик, 40/1 виникла вчора ввечері. О 21.04 рятувальники повністю ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі згоріли будівельні матеріали, перегородки та перекриття між 2 та 3 поверхами й дах будівлі.