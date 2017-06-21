Названо попередню версію масштабної пожежі на Хрещатику (фото, відео)

Чиновники оприлюднили попередню версію масштабної пожежі на Хрещатику. Вони говорять про те, що на поверхах будівлі незаконно працювали будівельники. І саме через їхнє необережне поводження сталось займання.

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Наразі вогнеборці розбирають завали будинку. Голі стіни заливають водою, щоб уникнути повторного загоряння. Вщент вигоріла понад тисяча квадратних метрів.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня о 16:55 виникла пожежа у будівлі колишнього гастроному на вулиці Хрещатик, 40/1.На момент прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів горів дах на площі 360 кв. м. Потім вогонь по дерев’яних перекриттях розповсюдився з 2 поверху на 3 поверх та на горище загальною площею 1000 кв. м. Пожежу локалізували о 19:11 на загальній площі 1000 кв. м, о 21:04 – ліквідували.

Поліція розслідує пожежу у будівлі колишнього центрального гастроному Києва за статтею "Умисне знищення майна".