У Полтавській області знайшли тіла чоловіка та жінки, убитих заради елітного автомобіля

У Полтавській області правоохоронці затримали чоловіка, який минулого року вбив та закопав двох приватних підприємців та заволодів їхнім автомобілем Volkswagen Touareg.

Про це УНІАН повідомив начальник поліції Полтавської області Олег Бех.

За його даними, вчора, 21 червня, у лісосмузі в Полтавській області правоохоронці відкопали тіла чоловіка та жінки, які майже рік були у розшуку.

«У Полтавському районі нам вдалося знайти двох осіб, які безвісти зникли влітку минулого року на автомобілі Volkswagen Touareg. Тіла чоловіка та жінки були закопані в лісосмузі, неподалік обласного центру. Також нами, спільно з прокуратурою, затримана особа, яка підозрюється у незаконному заволодінні транспортом убитих. За цим фактом розпочате досудове розслідування. Підозрюваний дає свідчення слідчому та перевіряється на причетність до вчинення подвійного вбивства», - заявив Бех.

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В прес-службі прокуратури Полтавській області УНІАН уточнили подробиці розкриття вбивства двох приватних підприємців.

За даними відомства, за процесуального керівництва прокуратури Полтавщини слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб) та за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди) Кримінального кодексу України розслідується кримінальне провадження за фактом безвісного зникнення у червні 2016 року на автомобілі Volkswagen Touareg двох осіб.

За результатами роботи в одному з домогосподарств в с. Гутирівка Полтавського району правоохоронці виявили розукомплектовані частини автомобіля Volkswagen Touareg. На окремих деталях знаходились сліди речовини, схожої на кров. Окрім цього, з будинку вилучені пістолет та набої до нього.

«За підозрою у незаконному заволодінні транспортним засобом було затримано 36-річного сина власниці домогосподарства. Під час слідчого експерименту підозрюваний вказав місце у лісопосадці, де він сховав тіла жертв. Правоохоронцям знадобилося майже 5 годин, щоб їх розкопати. За попередніми висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті обох потерпілих є вогнепальні поранення голови», - сказала заступник начальника управління прокуратури Полтавської області Наталія Лець.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 289 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його причетність до вчинення умисного вбивства вказаних осіб з’ясовується.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня на занедбаній свинофермі у селі Шаповалівка знайшли тіла зниклої в Києві сімейної пари.