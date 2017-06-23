У поліції розповіли подробиці вбивства учасника АТО в Києві

Чоловік, який вбив голову спілки мігрантів та учасника АТО Сергія Олійника перебував у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Так, в ході відпрацювання інформації по справі співробітники поліції опитали свідків інциденту. За їх словами, на вулиці Ярославів вал публічно виступав молодий музикант. До нього підійшов незнайомець, який, за словами очевидців, знаходився в стані алкогольного сп'яніння і був агресивно налаштований. Він почав приставати до молодого чоловіка, загрожував перевернути піаніно, а потім намагався вдарити. В цей час до них підійшов батько музиканта, 57-річний киянин, який відвів чоловіка за будинок, щоб врегулювати конфлікт.

Читайте такожЗниклу пару з Києва жорстоко вбили окультисти (відео)

Пізніше молодий чоловік у сквері виявив батька з ножовими пораненнями.

Як розповіли поліцейським очевидці злочину, підозрюваний вдарив ножем потерпілого, після чого забіг у будинок, розташований поруч з місцем події. Оперативники знайшли зловмисника на даху будинку.

Було встановлено, що підозрюваний це - 58-річний житель Києва, раніше не судимий. У нього вилучили ніж та одяг зі слідами крові. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею "Умисне вбивство".

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 22 червня, ввечері біля столичних Золотих воріт сталося вбивство після конфлікту між двома чоловіками віком близько 60 років.