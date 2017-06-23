Пограбування в Дніпрі: злодій застрелив чоловіка та поранив ще одного

У Дніпрі грабіжник застрелив чоловіка та поранив ще одного. Про це повідомляє поліція області.

"Подія сталася 22 червня близько 22-ї вечора на вул. Хорольській. Сусіди знали, що господар приватного будинку знаходиться на заробітках. Тож коли побачили на подвір’ї невідомого чоловіка, вирішили, що він намагається обікрасти оселю. Спробували зупинити крадія, однак не врахували, що злодій озброєний стартовим пістолетом", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок стрілянини одного чоловіка поранили у голову, іншому стрілок поцілив у ногу. На місці події поліцейські вилучили пістолет та дві гільзи. Деталі події наразі встановлюють оперативники та слідчі.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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