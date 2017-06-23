Опубліковано момент вибуху джипа у центрі Києва (відео)

З'явилося відео вибуху джипа в центрі Києва на перехресті вулиць Полтавської та Тургенєвської вранці 23 червня. Відповідний відеоролик опублікував на своїй сторінці у Facebook "Київ Оперативний".

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На відео можна побачити, як автомобіль проїжджає перехрестя й зупиняється, потім стається вибух.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва 23 червня близько 10:40 23 червня вибухнув позашляховик Toyota. Вибух стався на перетині вулиць Полтавської та Тургенєвської у Шевченківському районі.

Під час вибуху постраждав водій, який перебував в авто. "Постраждалий чоловік почувається нормально, там більше шоку було. І ноги по коліна в рваних ранах, різаних", - розповіла очевидець.