На Київщині фермер із рушниці відкрив вогонь по сусідах, є поранені

У с.Стара Оржиця Згурівського району Київської області затримано фермера, який відкрив прицільний вогонь з мисливської рушниці по своїх сусідах.

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації поліції Київської області, слідчо-оперативна група Згурівського відділення поліції на місці події встановила, що непорозуміння між фермерами сталося, коли орендатори, які приїхали працювати на сусіднє поле, загородили проїзд фермеру та його сину, які на той час вже вели сільськогосподарські роботи.

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Виникла сварка, син фермера взяв в автомобілі рушницю «МР-27Н» і вистрілив декілька раз угору. Його батько теж дістав мисливську рушницю «МЦ 2001» калібру 20 мм, але двічі вистрілив у бік робочих й поранив їх. Лікарі діагностували в одного чоловіка поранення правої ноги, в іншого – поранення плеча та шиї.

Працівники поліції вилучили мисливські рушниці та дозвільні документи на них. 54-річного чоловіка, який стріляв, затримано.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.15 (замах на злочин) та за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.