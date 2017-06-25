В Одесі мікроавтобус зніс світлофор і перекинувся

У Суворовському районі Одеси сталося серйозне ДТП. Через зіткнення з легковиком мікроавтобус перекинувся, а його водія забрала швидка допомога. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеси.

"Зіткнення автомобілів "Волга" і Volkswagen сталося на розі Південної дороги і вулиці Кишинівської", – йдеться в повідомленні поліції.

За їх інформацією, водія мікроавтобуса доставили в лікарню.

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Тим часом, очевидці розповідають, що другий автомобіль в ДТП майже не постраждав, так як водій мікроавтобуса спробував уникнути зіткнення з ним.

"Водій на чорній "Волзі" вирішив повернути наліво з середнього ряду, ззаду в лівій смузі їхав "бус" Volkswagen, який, звичайно ж, не очікував такого маневру. "Бус", уникаючи зіткнення, перелетів бордюр, вирвав з бетонним коренем світлофор і перекинувся", – розповів на Одеському форумі очевидець під ніком DENSY.