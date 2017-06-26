Солдата засудили до 12 років позбавлення волі за вбивство товариша по службі
21:27, 26 червня 2017Інциденти
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Солдат на ґрунті особистих неприязних відносин двічі вистрілив у свого товариша по службі.
Ілюстрація / ombudsman.gov.ua
Солдата однієї з військових частин, дислокованих на Херсонщині, засудили до 12 років позбавлення волі за вбивство товариша по службі.
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Про це повідомила прес-служба прокуратури південного регіону України.
Правоохоронці встановили, що 17 травня 2016 року військовослужбовець, призваний до лав Збройних Сил за мобілізацією, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті особистих неприязних відносин здійснив два постріли в свого товариша по службі.
Від отриманих тілесних ушкоджень молодший сержант помер за кілька хвилин.
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