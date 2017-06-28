На тростянецькому кладовищі вандали облили фарбою пам'ятники героям АТО

У Тростянці Сумської області на могилах героїв АТО зловмисники пошкодили пам'ятники. Поліція відкрила кримінальне провадження, передає місцеве видання Everyday.sumy.

"Зловмисники облили фарбою три пам'ятника учасникам АТО, встановлені на тростянецькому кладовищі. У поліції подію кваліфікували як "Наругу над могилою" і вже відкрили кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

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Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Тростянецького відділення поліції сьогодні о 08:35.

"Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи інформація підтвердилася. Зухвалі зловмисники облили жовтою фарбою три пам'ятники на кладовищі, розташованому на вул. Пам'яті. Зараз поліція вживає заходів щодо розшуку невідомих і дуже розраховує на допомогу громадськості", - відзначили в поліції.

Нагадаємо, ранішев Попасній вандали зруйнували пам'ятник героям АТО.