Підірваний на Донбасі полковник СБУ був співробітником контррозвідки - нардеп

Вчора на Донеччині внаслідок підриву автомобіля загинув один співробітник контррозвідки Служби безпеки України, четверо дістали поранення. Про це повідомив народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Вчора, окрім того, що у Києві було вбито полковника розвідки Максима Шаповала, також у результаті терористичних дій Російської Федерації був вбитий співробітник контррозвідки України і четверо були поранені. Під автомобіль, в якому перебували співробітники контррозвідки СБУ, також було закладено вибухівку», - сказав він.

Геращенко також зазначив, що вибухівка, яка була закладена під автомобіль співробітників СБУ, виявилась саморобною. На його думку, все це говорить про те, що РФ продовжує проти України диверсійно-терористичну війну, яка швидко не закінчиться.

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«Це означає, що Україна повинна вкладати більше коштів у питання розвідки та контррозвідки, а співробітники наших спецслужб повинні бути більш обачними», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, вранці 27 червня у Києві на розі вулиць Соломʼянська та Олексіївська вибухнув автомобіль «Мерседес», в якому перебував співробітник Головного управління розвідки Міноборони полковник Максим Шаповал.

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова, цей терористичний акт було здійснено за таким саме сценарієм, як і вбивство українського контррозвідника полковника Олександра Хараберюша у березні 2017 року.

«Є всі підстави вважати, що ці вбивства сплановані та організовані за безпосередньої участі російських спецслужб», - наголосив секретар РНБО.