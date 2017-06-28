Підірваний на Донбасі полковник СБУ був співробітником контррозвідки - нардеп
Під автомобіль, в якому перебували співробітники контррозвідки СБУ, було закладено вибухівку.
Вчора на Донеччині внаслідок підриву автомобіля загинув один співробітник контррозвідки Служби безпеки України, четверо дістали поранення. Про це повідомив народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу «112 Україна».
«Вчора, окрім того, що у Києві було вбито полковника розвідки Максима Шаповала, також у результаті терористичних дій Російської Федерації був вбитий співробітник контррозвідки України і четверо були поранені. Під автомобіль, в якому перебували співробітники контррозвідки СБУ, також було закладено вибухівку», - сказав він.
Геращенко також зазначив, що вибухівка, яка була закладена під автомобіль співробітників СБУ, виявилась саморобною. На його думку, все це говорить про те, що РФ продовжує проти України диверсійно-терористичну війну, яка швидко не закінчиться.
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«Це означає, що Україна повинна вкладати більше коштів у питання розвідки та контррозвідки, а співробітники наших спецслужб повинні бути більш обачними», - додав він.
Як повідомляв УНІАН, вранці 27 червня у Києві на розі вулиць Соломʼянська та Олексіївська вибухнув автомобіль «Мерседес», в якому перебував співробітник Головного управління розвідки Міноборони полковник Максим Шаповал.
За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова, цей терористичний акт було здійснено за таким саме сценарієм, як і вбивство українського контррозвідника полковника Олександра Хараберюша у березні 2017 року.
«Є всі підстави вважати, що ці вбивства сплановані та організовані за безпосередньої участі російських спецслужб», - наголосив секретар РНБО.