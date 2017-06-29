У Києві знову провалився асфальт - у дірку потрапило авто (відео)
18:16, 29 червня 2017Інциденти
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У столиці знову постраждало авто внаслідок провалу під асфальт.
Відео: G. Urgant
У Києві на Борщагівці провалився асфальт. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив "Київ оперативний".
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"Прямо зараз, на Борщагівці, біля Sportlife на Симиренка, 1, провалився асфальт. У цю дірку вже потрапив автомобіль Hyundai", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 27 червня в Києві на вулиці Лебедєва-Кумача легковий автомобіль Opel провалився під дорожнє покриття, в результаті чого постраждала жінка з восьмимісячною дитиною.
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