У Харкові порушено справу проти іноземця, якого підозрюють у розбещенні неповнолітньої

19:43, 02 липня 2017
Інциденти
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Попередньо правоохоронці встановили, що молоді люди познайомилися в соціальній мережі і вирішили зустрітися в орендованій квартирі.

Ілюстрація REUTERS

У Харкові відкрито кримінальне провадження проти іноземця, якого підозрюють у розбещенні неповнолітньої дівчини.

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Як повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області, напередодні, 1 липня, жінка зверталась до Київського відділу поліції із заявою про зникнення 14-річної дівчини. 

Неповнолітня пішла з дому та вимкнула телефон. Правоохоронці розшукали втікачку за кілька годин. Вона пішла до хлопця та весь час знаходилась у нього.

Однак, після того, як мати дізналася про те, що між 28-річним іноземцем та її донькою виникли інтимні стосунки, вирішила звернутися до поліції з відповідною заявою.

Попередньо правоохоронці встановили, що молоді люди познайомилися у соціальній мережі й вирішили зустрітися в орендованій квартирі.

На даний час для встановлення усіх обставин слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України та призначено ряд експертиз. Слідчі дії тривають.

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Теги: #розбещення неповнолітньої#справа проти іноземця