У Запорізькій області депутат від "Опоблоку", якого позбавили водійських прав, потрапив у ДТП

Депутат Запорізької обласної ради від «Опозиційного блоку» Валерій Горбань спровокував дорожньо-транспортну подію, після чого зник із місця ДТП.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Аварія сталася у вівторок ввечері, 4 липня, в Мелітополі (Запорізька область).

Депутат перебував за кермом позашляховика і, проігнорувавши правила дорожнього руху, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іншим автомобілем.

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В результаті аварії ніхто не постраждав, але Горбань зник із місця ДТП, проте поліцейським вдалося його розшукати біля одного з місцевих кафе.

При цьому, як повідомляють мелітопольські активісти, депутат обласної ради був у стані алкогольного сп'яніння. У поліції на даний момент офіційно цю інформацію не коментують.

Нагадаємо, в травні цього року Мелітопольський міський суд оштрафував депутата на 10 тис. грн за водіння в стані алкогольного сп'яніння, а також позбавив права керувати транспортним засобом строком на 1 рік.

Горбань до недавнього часу працював помічником народного депутата України Євгена Балицького.

Як повідомляв УНІАН, у червні співробітники УСБУ в Запорізькій області провели ряд обшуків, зокрема, в будинку у народного депутата Балицького і його оточення, за підозрою в державній зраді, зокрема і в будинку Горбаня.