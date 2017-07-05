У Дніпрі хитра злодійка зривала прикраси з жінок, у яких руки були зайняті пакетами з покупками

У Дніпрі хитромудра злодійка зривала прикраси з жінок, що поверталися з магазинів з пакетами в руках. Про це йдеться в сюжеті "ТСН".

Її жертвами ставали ті, хто повертався з магазинів з великими пакетами в руках. Вдень в людному місці злодійка підбігала і зривала з жінок золоті прикраси. Жодна з жертв через зайняті руки не могла чинити опір грабіжницю. Поліцейські стежили за зловмисницею два тижні і затримали її прямо під час чергового злочину.

Читайте такожУ центрі Києва грабіжники в медичних масках відібрали у чоловіка сумку з 2,4 мільйона гривень - ЗМІ

Зловмисниця заявила, що своїх жертв не вистежувала, а вибирала спонтанно.

Як повідомляв УНІАН, у Києві продають крадену форму ВСУ.