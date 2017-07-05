"Шо ти робиш?": у патрульній поліції прокоментували конфлікт з торговцями біля метро "Святошин" (відео)

2 липня біля станції метро "Святошин" у Києві стався конфлікт між патрульними поліцейськими й людьми, які торгували біля входу в метро.

Про це розповів спікер патрульної поліції Віктор Шеверда, коментуючи інцидент, передає "Цензор.НЕТ".

Відео конфлікту опубліковано в соцмережі. У коментарях під ним розгорілась дискусія щодо того, чи правильно діяли патрульні в цій ситуації.

"Ми ще продовжуємо збирати інформацію, але попередньо я можу сказати, що 2 липня патрульні, проїжджаючи повз метро "Святошин", побачили, як жінка веде торгівлю кавою та слабоалкогольними напоями. З одного боку, коли ця людина продає якісь вирощені на городі овочі, а з іншого боку - коли це вже слабоалкогольні напої. Патрульні зробили жінці зауваження, на яке вона не відреагувала. Навпаки - почала підіймати шум, кричати на патрульних. Вони попередили її, що якщо вона не припинить правопорушення, то вони будуть змушені скласти на неї матеріал", - розповідає Шеверда.

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Далі, за його словами, вже втрутилися торговці, які перебували поруч. Вони почали здійснювати тиск на патрульних, шарпати їх за формений одяг. Після цього патрульні викликали на допомогу ще один екіпаж. Жінку, яка, за попередньою інформацією, вела незаконну торгівлю, затримали й доставили в поліцейський відділок, склали на неї адмінматеріали, після чого відпустили.

Він також додав, що зараз за допомогою відео з натільних камер поліцейських з'ясовується, чи дійсно жінка торгувала слабоалкогольними напоями, оскільки в ході опору патрульним вона зіштовхнула свій товар з парапету і пляшки розбилися.

"Наразі проводиться службова перевірка дій патрульних поліцейських і їм буде дана належна оцінка. Висловлювати якусь позицію до закінчення службового розслідування - це вже може розцінюватися як тиск на людей, які його проводять. Поки ми утримаємося від оціночних суджень щодо цієї ситуації й дочекаємося офіційних версій цього розслідування", - зазначив він.

Раніше активісти у мережі Facebook повідомили про побиття в Києві бійців АТО представниками поліції після того, як добровольці вступили в конфлікт з провокаторами в кафе.